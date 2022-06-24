ريال مدريد يدشن عصر رعاية جديد مع “BMW”

انتهت رعاية شركة السيارات الألمانية “AUDI” لفريق ريال مدريد الإسباني بعد تعاون دام 19 عامًا، ومن المنتظر أن يحل بدلًا منها مواطنتها “BMW”.



وفشلت “AUDI” في إيجاد اتفاق مالي لتجديد التعاقد مع ريال مدريد لينفصل الطرفان بنهاية شهر يونيو الحالي، علمًا بأن التعاون بينهما منذ 2003.



بحسب مصادر يومية “ماركا” الإسبانية، فإن شركة “BMW” انتهزت الفرصة وتواصلت مع إدارة ريال مدريد والعقد الجديد على وشك أن يظهر للعلن.



وتمتاز “BMW” ومقرها مدينة ميونيخ بسقف مبيعات أعلى من شركات السيارات الألمانية المنافسة، وبالتحديد “AUDI” و”MERCEDES- BENZ”.