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“عقارات الدولة” تؤكد جاهزيتها لخدمة المنظومة الحكومية في الحج

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1443 هـ      23 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1443هـ .

وأوضحت الهيئة أنّ مجمّع الدوائر الحكومية يعدّ أحد المشروعات النموذجية بتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية والتقنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، كما يقع على مساحة إجمالية تزيد على 1،1 مليون متر مربع، ويضم 49 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف.

وأضافت الهيئة أنَّ المجمع يوفّر بيئة عمل (إدارية – سكنية) مميزة للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج تلبي احتياجات منسوبيها، إضافةً إلى تقديم خدمات الدعم اللوجستي في إدارة وتشغيل وصيانة المجمّع وعلى مدار الساعة، كما سهَّل عملية التنسيق والتواصل بين هذه الجهات في موقعٍ واحد مما أسهم في تمكين المنظومة الحكومية من تعزيز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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