“عقارات الدولة” تؤكد جاهزيتها لخدمة المنظومة الحكومية في الحج

الرياض : البلاد

أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1443هـ .

وأوضحت الهيئة أنّ مجمّع الدوائر الحكومية يعدّ أحد المشروعات النموذجية بتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية والتقنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، كما يقع على مساحة إجمالية تزيد على 1،1 مليون متر مربع، ويضم 49 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف.

وأضافت الهيئة أنَّ المجمع يوفّر بيئة عمل (إدارية – سكنية) مميزة للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج تلبي احتياجات منسوبيها، إضافةً إلى تقديم خدمات الدعم اللوجستي في إدارة وتشغيل وصيانة المجمّع وعلى مدار الساعة، كما سهَّل عملية التنسيق والتواصل بين هذه الجهات في موقعٍ واحد مما أسهم في تمكين المنظومة الحكومية من تعزيز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.