التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء الشباب والتعاون

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على لقاء فريق، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ29 قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هتان باهبيري سجل هدف الشباب في الدقيقة (29) من عمر الشوط الأول، بعد كرة بينية من سانتوس داخل منطقة الجزاء سددها قوية على يمين الحارس كاسيو.
وفي الشوط الثاني أدرك فريق التعاون التعادل في الدقيقة (53) عن طريق لاعبه أشرف المهديوي، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء على يسار فواز القرني.