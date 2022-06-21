طريقة عمل كروكيت البطاطس

البطاطس لها العديد من الوصفات الرائعة التي لا حصر لها من بينها كروكيت البطاطس المقلي

المقادير اللازمة

4 بطاطس مسلوقة

2 معلقة صغيرة بودرة ثوم أو بصل

1 بيضة

1 كوب بقسماط مطحون

بياض بيضة

1 كوب دقيق

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة

½ معلقة صغيرة ملح

¼ كوب لبن كامل الدسم

طريقة العمل

تقشر البطاطس وتهرس

يضاف للبطاطس بياض البيضة والجبنة المبشورة وربع معلقة من الفلفل الاسود وربع معلقة ملح ومعلقة صغيرة ثوم أو بصل بودر

تخفق المكونات جيداً حتي تصبح عجينة متماسكة وتعجن على شكل كره وتدخل الثلاجة لمدة ساعة

نحضر طبق به دقيق وطبق به بقسماط

نضع في طبق أخر البيضة مع ربع كوب اللبن و باقى الملح والفلفل والثوم أو البصل البودر ويخفق جيداً

نأخذ من عجينة البطاطس قطعة صغيرة وتشكل على شكل أصابع وتوضع فى الدقيق اولاً ثم فى خليط البيض ثم نغلفها بالبقسماط المطحون

بعد ما ننتهى من تغليف البطاطس بالبقسماط تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة

تقلي في زيت غزير حتي تتحول للون الذهبى