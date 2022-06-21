المرأه صحة و عافية

طريقة عمل باستا الكريمة بالمشروم

نيفين عباسaccess_time22 / ذو القعدة / 1443 هـ      21 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الباستا بالكريمة والمشروم من أبرز الأطباق التي يفضلها الكثيرون

المقادير اللازمة

نصف كيلو مكرونة شرائط مسلوقة أو نوع بحسب الرغبة
كوب مشروم طازج مقطع إلى شرائح
ثوم مفروم
جبن شيدر مبشور
ملح
فلفل أسود
ملعقة زيت
ملعقة زبدة
ملعقة دقيق
2 كوب كريمة

طريقة العمل

يشوح الثوم ثم يضاف له المشروم
يوضع لهم الزبدة والدقيق ويحمر الدقيق لثواني بإستمرار على نار متوسطة
يضاف الكريمة والجبنة وتقلب حتى يصل للسمك المطلوب
تضاف المكرونة وتقلب
يقلب جيدًا ثم تقدم ساخنة بعد تزيينها بحسب الرغبة وتقدم ويمكن اضافة قليل من الزعتر لها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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