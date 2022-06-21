طريقة عمل باستا الكريمة بالمشروم

الباستا بالكريمة والمشروم من أبرز الأطباق التي يفضلها الكثيرون

المقادير اللازمة

نصف كيلو مكرونة شرائط مسلوقة أو نوع بحسب الرغبة

كوب مشروم طازج مقطع إلى شرائح

ثوم مفروم

جبن شيدر مبشور

ملح

فلفل أسود

ملعقة زيت

ملعقة زبدة

ملعقة دقيق

2 كوب كريمة

طريقة العمل

يشوح الثوم ثم يضاف له المشروم

يوضع لهم الزبدة والدقيق ويحمر الدقيق لثواني بإستمرار على نار متوسطة

يضاف الكريمة والجبنة وتقلب حتى يصل للسمك المطلوب

تضاف المكرونة وتقلب

يقلب جيدًا ثم تقدم ساخنة بعد تزيينها بحسب الرغبة وتقدم ويمكن اضافة قليل من الزعتر لها