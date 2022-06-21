بلايلي ينافس ميسي على جائزة “هدف الموسم”

تصدر الجزائري يوسف بلايلي مهاجم بريست، وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، قائمة ترشيحات هدف الموسم في الدوري الفرنسي 2021-2022.

يجرى التصويت على جائزة هدف الموسم في الدوري الفرنسي عبر ترشيح كل الأهداف التي نالت جائزة هدف الشهر طيلة الموسم (10 أشهر).

حصل بلايلي (30 عامًا) على جائزة هدف الشهر في مايو الماضي خلال الجولة 37 من المسابقة، فيما نال ميسي الجائزة مرتين في نوفمبر وأبريل.

إضافة إلى بلايلي وميسي ترشّح لجائزة هدف الموسم في الدوري الفرنسي 8 لاعبين آخرين، من بينهم لوكاس باكيتا متوسط ميدان أولمبيك ليون.

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أيضًا التونسي المخضرم وهبي خزري مهاجم سانت إيتيان، ونجما نادي مارسيليا، الجناح التركي جنكيز أوندير والمهاجم البولندي أركاديوش ميليك.

يستمر التصويت للجماهير حتى نهاية شهر يونيو الحالي، ويتصدر حاليًا بلايلي التصويت بفارق كبير عن أقرب منافسيه بحسب آخر التحديثات.

الأهداف المرشحة لجائزة هدف الموسم في الدوري الفرنسي 2021-2022