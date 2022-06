مارسيلو وألفيس في “فريق واحد”!

ودّع البرازيلي مارسيلو فريقه ريال مدريد الإسباني بعد 15 عامًا داخل أروقة النادي، وكذلك رحل مواطنه داني ألفيس عن برشلونة بعد فترة ثانية قصيرة.

مارسيلو وألفيس هما أحد علامات الدوري الإسباني البارزة في العصر الحديث بعد أن خاض كل لاعب منهما على الأقل 400 مباراة بقميص فريقه.

نشط مارسيلو مع ريال مدريد بين عامي 2007 و2022، وتمكن من تقديم 103 تمريرة حاسمة وحصد 25 بطولة منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فيما لعب ألفيس مع برشلونة على فترتين الأولى بين 2008 و2016، والثانية موسم 2021-2022، وقدّم 104 تمريرة حاسمة وفاز بـ23 بطولة.

اقرأ أيضًا.. الفتى الذهبي 2022: برشلونة يكتسح وريال مدريد “الأوفر” حظًا



مع تقدم العمر بمارسيلو وألفيس (35 و39 عامًا تواليًا) فإن التقارير تشير إلى أن النجمان البرازيلين يريدان استكمال المسيرة بالدوري الإسباني.

Dani Alves and Marcelo leaving Barcelona and Real Madrid in the same season.

End of an era 🥺🇧🇷 pic.twitter.com/MyDuGN1Du3

— ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2022