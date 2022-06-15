شاهد: أهداف مباراة ألمانيا وإيطاليا 5-2

انقادت إيطاليا الثلاثاء 14 يونيو، إلى هزيمة قاسية أمام ألمانيا بنتيجة 2-5 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

دارت المباراة بين المنتخبين في ملعب “بوروسيا بارك” معقل فريق بوروسيا دورتموند، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

أول هزيمة رسمية لإيطاليا أمام ألمانيا

المباراة اعتبرت أول هزيمة في التاريخ لإيطاليا أمام ألمانيا في مباراة رسمية، بعد أن جمع بينهما 10 لقاءات سابقة، انتهى منها 4 بفوز الطليان مقابل 6 تعادلات.

كما استقبلت شباك إيطاليا خمسة أهداف في مباراة واحدة منذ ما يزيد عن نصف قرن، وبالتحديد عندما خسرت من الاتحاد اليوغوسلافي بنتيجة 1-6 عام 1957.

المجر تفجر المفاجآة وتتصدر المجموعة

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة خلف منتخب المجر الذي حقق بدوره انتصارًا تاريخيًا في ميدان إنجلترا ليتصدر المشهد بواقع 7 نقاط.

أصبح ترتيب المجموعة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي بعد الجولة الرابعة: (المجر 7 نقاط – ألمانيا 6 نقاط – إيطاليا 5 نقاط – إنجلترا 2 نقطة).

سجّل أهداف ألمانيا كل من جوشوا كيميتش وتوماس مولر وإلكاي غوندوغان في الدقائق 10 و49 و51، ثم أضاف تيمو فيرنر هدفين بالدقيقتين 68 و69.

إيطاليا حاولت تقليص النتيجة وسجلت هدفين شرفيين عبر البديل الشاب ويلفريد جونوتو في الدقيقة 78، ثم أحرز أليساندرو باستوني في الدقيقة 94.

شاهد أهداف ألمانيا وإيطاليا 5-2

.