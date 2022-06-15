زادت الجوائز المالية في كأس العالم قطر 2022 عن النسخة السابقة في روسيا 2018 بمقدار نحو مليار يورو بحسب ما نشرته وسائل إعلام الأربعاء 15 يونيو.

يومية “ناسيون” الكوستاريكية واسعة الانتشار بأمريكا الجنوبية، قالت عشية تأهل كوستاريكا للمونديال إنها حصلت على معلومات بشأن الجوائز المالية.

وحجزت كوستاريكا مقعدها في كأس العالم قطر 2022 بالفوز في الملحق العالمي أمام نيوزلندا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت في مدينة الريان القطرية أمس.

ما الجوائز المالية في كأس العالم قطر 2022؟

اليومية المذكورة قالت إن الجوائز المالية في كأس العالم قطر 2022 ارتفعت لتصل إلى 442 مليون يورو كأغلى عائدات مالية في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها.

سيحصد المنتخب الفائز بكأس العالم قطر 2022 على جوائز مالية بـ 40 مليون يورو، وسيحصل على منتخب مشارك على مليوني يورو لمجرد المشاركة.

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ينطلق كأس العالم قطر 2022 في 21 نوفمبر المقبل ويمتد إلى 18 من شهر ديسمبر، بمشاركة نخبة من ألمع منتخبات ونجوم العالم يتقدمهم ميسي ورونالدو.

أشياء لأول مرة في كأس العالم قطر 2022

لأول مرة في تاريخ كئوس العالم سيتم اعتماد 5 تبديلات في المباراة، بعد أن أقر مجلس الاتحاد الدولي “IFAB” استمرار العمل بهذا النظام في اجتماع السنوي.

ولأول مرة أيضًا سيقام كأس العالم في فصل الشتاء، إضافة إلى وجود عنصر تحكيم نسائي للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ المسابقة بوجود 3 حكمات.

كما أن كأس العالم قطر 2022 سيشهد بنسبة كبيرة وجود تقنية حكم التسلل نصفشبه الآلي الذي يحتوي على 10 كاميرات عالية الدقة تتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، وهي أسرع وأدق من الحكم الاعتيادي البشري بعشرات المرات بحسب تقارير.