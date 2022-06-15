خبراء دوليين وإقليميين يناقشون التحديات الأمنية وتحليل البيانات الضخمة وحلولاً ذكية للشبكات السحابية

جدة : البلاد

ناقش خبراء وصناع قرار إقليميين وعالميين واقع وتحديات الشبكات لتمكينها من مواكبة عصر التقنيات الذكية وتطوير التقنيات الرقمية بما يتوافق مع متطلبات إنجاز التحول الرقمي، وذلك خلال مؤتمر نادي بروتوكول الانترنت 2022 بعنوان “التكامل بين الحوسبة السحابية والشبكات لتعزيز تجربة المستخدم”

وشهد المؤتمر إطلاق ثلاثة حلول جديدة لشبكات بروتوكول الانترنت ( IP ) التي تستهدف تمكين التحول الرقمي للشركات والمؤسسات ضمن مختلف القطاعات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالاعتماد على قدرات الحوسبة والذكاء الفائقين.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر التأكيد على أهمية مواكبة سيناريوهات أعمال العملاء المتغيرة باستمرار، كما شهد إطلاق حلول ”هواوي كلاود فابريك 3.0″ و”اس دي وان” و”كلاود كامبوس 3.0 ” المبتكرة التي تستهدف دعم جهود رقمنة أعمال الشركات والمؤسسات بما يتماشى مع واقع ومتطلبات كافة القطاعات في دول المنطقة.

ومن جهته، تحدث باوان جاين، مدير قسم الاستشارات التقنية في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط في المؤتمر عن التوجهات الجديدة في تقنيات الشبكات والإسهامات التي توفرها حيث قال: “القدرة على الاعتماد على التقنيات الناشئة من المقومات الأساسية لابتكار استراتيجيات مميزة في تقنية المعلومات والحد من التكلفة وتعزيز القدرات التنافسية في المستقبل. ولا يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الحلول التقنية المبتكرة إلا من خلال توفير البنية التحتية المتماسكة للشبكات الذكية التي يمكنها التعامل مع قدرات ومميزات الحوسبة السحابية“.

وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر قال فيصل أمير مالك المدير الأول للتقنيات لدى مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” في منطقة الشرق الأوسط: “أصبحت شبكات بروتوكول الانترنت الذكية التي تربط الأشياء من جهة والتطبيقات من جهة أخرى حجر الزاوية في رقمنة أعمال كافة القطاعات.

وعلى ضوء التحول الرقمي المتسارع في الشركات، ينبغي أن تواكب هذه الشبكات التقنيات السحابية المتطورة بما يتوافق مع متطلبات مستقبل أعمال هذه الشركات.

وتهدف حلولنا الجديدة إلى مواجهة التحديات الحالية وصياغة مستقبل أفضل لشبكات المؤسسات بما يتناسب مع مختلف سيناريوهات أعمال الشركاء والعملاء على صعيد فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات“.

يعتبر الحل الأول الخاص بشبكات المؤسسات الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر وهو مركز البيانات المتكاملة الفائق كلاود فابريك Cloud Fabric 3.0 حلاً مثالياً لبناء شبكات مراكز البيانات الأفضل ضمن فئتها. ويدعم جهود الشركات لبناء مركز خدمة يتمتع بقوة حوسبة فائقة ومزايا جديدة لشبكة القيادة المستقلة. ويسهم كذلك في تمكين مراكز بيانات الشركات من التعامل مع منصات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المتعددة.

كما تم ابتكار تقنية هواوي AIFABRIC الفريدة التي تضمن عدم فقدان البيانات. وتعزز كفاءة الاستخدام وزمن الوصول وتعزز الإنتاجية، ويمكن ربطها بجميع مراكز البيانات عبر الإيثرنت بسهولة.

ويتميز الحل الثاني الذي تم كشف النقاب عنه وهو شبكات “اس دي وان” المعرفة بالبرمجيات SD-WAN بأنه ابتكار خاص بعصر الحوسبة السحابية يمتلك قدرات فائقة للربط بين فروع الشركة ومقرها ومنصات الحوسبة السحابية. المتعددة. ويوفر الحل الجديد شبكة قوية وتجربة مستخدم فائقة وقدرات تشغيل وصيانة سلسة. كما أنه يلبي متطلبات الربط اللاسلكي داخل الشركات وشركات الاتصالات. وموفري خدمات الاتصالات بجميع أحجامها وأنواعها.

ويعتمد الحل الثالث، الحل الشبكي لمقرات الشركات “كلاود كامبوس” CloudCampus3.0 على الابتكارات المتواصلة في الشبكات اللاسلكية المعرفة بالبرمجيات ومحولات الشبكات، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة كلياً، ويوفر تجربة وصول شاملة “بسرعة 300 ميغابت في الثانية” مع تعزيز كفاءة الوصول إلى السحابة، مما يتيح استخدامه على نطاق واسع في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة. وأهم ميزاته مساعدة الشركات على تقليل زمن الوصول وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتم عرض حل “هاي سك” HiSec3.0 خلال المؤتمر، المتخصص بمراقبة الشبكة واستخراج بيانات السلوكيات داخلها لرصد التهديدات في أسرع وقت ممكن وحل المشكلات بصورة فورية. ومن خلال هذا الحل، تتيح قدرات جديدة لتحليل البيانات الضخمة وتعزيز الأمن باستخدم خوارزمية الشبكة العصبية العميقة وتقنية تعلم الآلةللتحول من الاستجابة الدفاعية إلى الدفاع الاستباقي. ويسهم هذا الحل كذلك في منع انتشار التهديدات على الشبكات الداخلية، بدمج عمليات الأمن في الشبكة لطرح أول حل دفاعي في قطاع تقنية المعلومات.