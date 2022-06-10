احترس من هذه الأعراض.. تشير بشكل قوي إلى السرطان القاتل

السرطان بأنواعه يمثل العدو الشرس للبشرية، وفق ما أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض السرطان.

وأكدت أن ظهور مشكلات في البراز والدم هي أولى الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع موقع “doctorpiter.ru”، إلى أن الأعراض الأولى المبكرة مهمة.

خاصة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، هي النزيف ومشكلات مختلفة في البراز.

وكذلك الشعور بوجود جسم غريب في الأمعاء.

ولكن على الرغم من أن هذه الأعراض تعتبر مبكرة، إلا أنها تظهر في مرحلة متقدمة من المرض.

وكشفت نتائج الدراسات التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، امر مهم.

بشأن تأثير الأدوية الشائعة الاستخدام في سرطان القولون والمستقيم.

وتقول، “يمكن للأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 70 عاما، أن يعيشوا 10 سنوات أخرى وألا يعانوا من خطر النزيف الدموي.

وعليهم استخدام جرعات صغيرة من الأسبيرين للوقاية من سرطان القولون والمستقيم”.

وتضيف، وأما الذين يعانون من مرض السكري، فيمكنهم تناول عقار ميتفورمين وفيتامين D.

والكالسيوم وحمض الفوليك والستاتين للوقاية من سرطان الأمعاء.