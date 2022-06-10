أجواء طربية لموضي وحكمي ورعد على مسرح ليالينا

جدة – خالد بن مرضاح

احيها الفنان ابراهيم الحكمي والفنانة موضي الشمراني، و الفنان رعد المولد، على مسرح ليالينا وسادت اجواء الطرب طيلة 5 ساعات الحفل، لم يتوقف فيها الجمهور عن التفاعل، و صوت ” الصجات” ملىء ارجاء المسرح.

وبدأ الفنان رعد المولد بالصعود على المسرح حيث غنى مجموعة منوعة من الأغاني منها “قله، دار الهوى، ضعفي محبه” نالت استحسان الجمهور، وعبر رعد في المؤتمر الصحفي عن فرحته باقامة أول حفل جماهيري له، شكر فيه الجمهور على حضورهم وتفاعلهم،

ثم غنى الفنان إبراهيم الحكمي مجموعة من اغانية التي نالت استحسان الجمهور.

وعبر الحكمي عن فرحته بجمهور جدة و وصفهم قائلا “جمهور يخوف وعظيم” اشارة منه على قوة التفاعل بينه وبينهم، وفي تصريح له لـ “وسائل الاعلام” اشار الى انه يقوم بتجهيز البوم منوع بين الخليجي والمصري والعراقي، وقال اتمنى ان اقدم عمل من كلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ.

وفور اعتلاء موضي الشمراني المسرح استقبالها جمهور جدة بحب وشوق كبير، واثارة الجمهور كعادتها بتشجيعم بجملتها المعروفه “عطا جوه”، وقالت في لقائها مع الاعلام ” انا بين اهلي اليوم، كلكم على راسي، وراح اغاني على طلباتكم، سعيدة بتواجدي بينكم لمدة يومين، فخورة بكل ما اشوفه اليوم في موسم جدة”،

يذكر ان هيئة الترفيه وموسم جدة قدما ليلة اضافية من الحفل وذلك بناء على طلب الجمهور الذي لم يحالفهم الحظ في شراء تذاكر الحفل الاول والتي تم بيعها منذ اول ساعة من طرحها.