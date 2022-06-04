المرأه استخدمي قناع الاوميجا3 لشعرك وبشرتك

يتميز زيت السمك بالعدد من الفوائد للبشرة والشعر وذلك لاحتوائه على الاوميجا3 ، والتي تساعد على النضارة ووالحفاظ على ترطيب الشعر والبشرة أيضا والتخلص من حب الشباب كما يساعد على تقليل تساقط الشعر. لذا جئنا لك عزيزتي بقناع الاوميجا3 بشكل موضعي للبشرة والشعر: قناع البشرة المكونات: ملعقتين من زيت الجوجوبا وكبسولتين من الاوميجا3 وكرة قطنية الطريقة: قومي بخلط زيت الجوجوبا مع السائل الذي يوجد داخل الكبسولتين بعد تفريغهم واستخراج مستخلص زيت السمك ، واغمسي الكرة القطنية في الزيت ثم مرريها على وجهك واتركي هذا القناع على وجهك لمدة من 5 دقائق إلى 10 دقائق ، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. هذا القناع سيعمل على تجديد خلايا البشرة وتنعيمها ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة. أما قناع الشعر المكونات ملعقتين من زيت الزيتون كبسولتين من الاوميجا 3 الطريقة ستقومي بتفريع الكبسولتين واستخراج المستخلص منها ثم اخلطيها مع زيت الزيتون ، ثم طبقي الخليط على شعرك لمدة ساعتين على الاقل ثم اغسلي بعد ذلك شعرك بالشامبو والبلسم جيدا حتى تتأكدي تماما من عدم وجود أي زيوت به. هذا القناع يفيد في تطويل الشعر ومنع تساقطه ولمعانه .