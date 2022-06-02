4 أطعمة لا غنى عنها للسيطرة على آلام الحلق الشديدة.. تفاصيل

آلام الحلق تباغت عدد كبير من الناس لأسباب مختلفة خاصة مع اضطرابات الجو وضعف المناعة.

وأعلنت الدكتورة ليزا يانغ، خبيرة التغذية، أن عصيدة الشوفان ومرق الدجاج والآيس كريم والزبادي تساعد على تخفيف الألم في الحلق.

وتشير الخبيرة في حديث لموقع Eat This, Not That، إلى أن هذه الأطعمة أكثر فعالية من المواد الغذائية الأخرى في تقليل الألم في الحلق.

وتضيف أولا، من الضروري الاهتمام بالشوفان.

وتقول، “الأطعمة ذات الملمس الناعم والبنية الناعمة ويسهل بلعها ومرورها في المريء والجهاز الهضمي، تعتبر الأنسب لأنها تساعد على تقليل الألم في الحلق”.

وتضيف، تحتوي بذور الشوفان على مواد لها خصائص مضادة للالتهابات وتمنح الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة ضئيلة جدا من الكوليسترول، ولكنها غنية بالألياف الغذائية.

وثانيا، وهذا الشيء يشمل الزبادي الغني بالكالسيوم والبروتينات والبروبيوتيك.

وتنصح الخبيرة بتناول الأطعمة الساخنة مثل مرق الدجاج، الذي يمكنه تثبيت توازن الكهرل (الالكتروليت) في الجسم بفضل احتوائه على الصوديوم.

ووفقا لها، الآيس كريم يساعد أيضا على تخفيف الألم في الحلق والحفاظ على مستوى تفاعل الإماهة.