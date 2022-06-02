طريقة مثالية تساعدك في الإقلاع عن التدخين دون مواجهة الاكتئاب

الإقلاع عن التدخين هو حلم الملايين من المدخنين لما يسببه من هلاك للصحة العامة.

وأعلن عالم المخدرات الروسي فلاديمير كاتورغين، أنه عند الرغبة في الإقلاع عن التدخين من الضروري الخضوع للعلاج النفسي.

ويشير الخبير في حديث إلى موقع Lenta.ru، إلى أنه يجب البدء في التخلص من هذه العادة السيئة بعد قرار واضح للقيام بذلك.

وشدد على أن علاج إدمان النيكوتين يجب أن يبدأ بالعلاج النفسي.

ويضيف، يوصف العلاج الدوائي عندما يسبب الإقلاع عن التدخين لدى الشخص الاكتئاب أو القلق.

وبالطبع ستكون الأشهر الستة الأولى متعبة جدا للمدخن السابق.

خاصة إذا كان له أصدقاء مدخنون، لذلك من الأفضل في هذه الحالة تجنب التدخين السلبي قدر الإمكان.

ويشير الأكاديمي، إلى أن سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا.

، ويحذر من الإفراط بتناول المشروبات الغازية والأطعمة السكرية المختلفة كبديل للتدخين.

ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، في حين أن أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ (التدخين) المباشر.

ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 1.2 مليون من غير المدخنين تعرضوا للتدخين السلبي (أي استنشقوا دخان الآخرين).

ويعيش أكثر من 80 بالمئة من 1.3 مليار متعاط للتبغ بأنحاء العالم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

و12 بالمئة من وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما سببها التدخين، بحسب المصدر نفسه.