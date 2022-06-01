جامعة نورة تعلن تخريج 60 سعودية في برنامج قيادية

الرياض- خالد بن مرضاح

دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مركز القيادات النسائية أمس الأول، بحضور رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد وذلك في موقع الجامعة بالرياض.

وعقب التدشين تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج (قيادية)، والذي ضم 60 كفاءة سعودية، من اللواتي يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية، والمؤسسات التي تطمح لإحداث نقلة قيادية نوعية من خلال تمكين المرأة.

ويأتي برنامج (قيادية) بالشراكة بين الجامعة معSTC ، بمشاركة ما يزيد على 50 مؤسسة وطنية وعالمية؛ انطلاقاً من إستراتيجية الجامعة في تمكين المرأة، ومساهمة منها في رفع نسبة النساء السعوديات في المناصب القيادية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بدعم القيادات النسائية فـي جميع المجالات، وتوجه القيادة الرشيدة –أيدها الله – في منح المرأة فرصة حقيقة لتكون جزءاً من النمو والتطوير.

وتسعى جامعة الأميرة نورة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير مهارات القيادة لدى المواطنات، واستخدام وتطبيق مبادئ وأساليب القيادة الفعالة، وتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لتمكينهن من ممارسة القيادة ومواجهة التحديات الخاصة بالمرأة في سوق العمل السعودي، إضافة إلى تعزيز استخدام ممارسات فعالة تعمل على توفير بيئة عمل ممكنة، وتوسيع نطاق دورهن القيادي.

ويهدف (قيادية) إلى تعريف المرأة بأحدث النماذج والمفاهيم القيادية، وتطوير مهارات القيادة لديها، وتعزيز الوعي الذاتي لها كقيادية، وكذلك تحديد ودراسة نهج قيادة المنظمات والتغيير، والتعرف على متطلبات القيادة في العصر الرقمي، وتسليط الضوء على تجارب المرأة السعودية في القيادة والتحديات التي تواجهها في بيئة العمل، إلى جانب بناء شبكة علاقات مهنية داعمة.

ويرتكز البرنامج في رحلة التحول القيادي على مجموعة من الخطوات؛ بداية من التدريب القيادي وورش العمل التي تدمج أهم مفاهيم القيادة العالمية مع التجارب المحلية المتميزة لتطوير المرأة القيادية في بيئة العمل، وقياس القدرات القيادية عبر 3 مقاييس علمية عالمية، إضافة إلى جلسات مهنية (كوتشنج) مع موجهين محترفين من جامعة آشريدج العالمية، وعقد لقاءات مع ملهمات وقائدات متميزات لمشاركة خبراتهن، والتدريب التفاعلي عبر الواقع الافتراضي والمحاكاة، وكذلك الزيارات الميدانية والتفاعلية مع مسؤولين بمراكز صنع القرار، وإثراء التجربة بالمشاركة في أنشطة متنوعة وتفاعلية.

ويعتمد (قيادية) على تفعيل مبادئ قيادة المنظمات والتغيير من خلال برنامج مقدم من قبل أقوى الجامعات العالمية في مجال التطوير القيادي، يركز على مفاهيم القيادة في المنظمات، وكيفية تحقيق التحول فيها، إلى جانب قيادة التغيير بشكل فعال، والتعامل مع التحديات لتحقيق النتائج، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات القيادة للمرأة في المملكة من خلال تدريب مخصص مقدم من قبل مدربات معتمدات في مجال التدريب والتطوير القيادي من مركـز القيادات النسائية بالجامعة، ويركز على أساسيات ومبادئ القيادة، ودور المرأة القيادية في تحقيق رؤية 2030، والقيادة في العصر الرقمي، والمرأة القيادية في بيئة عمل ممكنة.