الأكاديمية المالية تناقش “الاقتصاد والأمن السيبراني”

الرياض- البلاد

تعقد الأكاديمية المالية اليوم (الثلاثاء)، منتدى النمو الاقتصادي، وذلك عبر لقاء افتراضي مباشر بعنوان “الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة”.

وسيتحدث خلال المنتدى قياديون في القطاع العام والخاص، الذين سيسلطون الضوء على خمسة محاور رئيسية تتضمن: اقتصاد الأمن السيبراني وحوكمة وإستراتيجية الأمن السيبراني وتشريعات الأمن السيبراني وبناء القدرات والعامل البشري بالإضافة إلى منظومة الأمن السيبراني بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيشارك في المنتدى كل من المختص في الإستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور ماجد السهلي، وكبير مديري الأمن السيبراني والخصوصية بشركة هواوي السعودية إبراهيم الشمراني، ورئيس إدارة أمن المعلومات بالشركة المتحدة للخدمات المالية محمد الدوسري، كما سيدير الحوار مديرة إدارة الأمن السيبراني سنابل للاستثمار أروى الحمد.

ويأتي تنظيم منتدى النمو الاقتصادي ضمن أهداف الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع حيث تعقد الأكاديمية مجموعة من الفعاليات واللقاءات مع قيادات وخبراء في القطاع لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.