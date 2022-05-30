الرياضة

هل ينتقل زيدان إلى باريس سان جيرمان؟

محمد ابو الوفاaccess_time29 / شوال / 1443 هـ      30 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
زيدان وباريس سان جيرمان

زعمت تقارير إعلامية أن المدرب زين الدين زيدان رفض عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل 2022-2023.

ويقضي زيدان البالغ من العمر 49 عامًا، فترة فراغ مهني بعد استقالته الأخيرة من تدريب نادي  ريال مدريد الإسباني في 30 يونيو من عام 2021.

لم يشرف زيدان على تدريب أي فريق في مسيرته سوى ريال مدريد، في فترتين مختلفتين، الأولى بين 2016 و2018، والثانية بين 2019 و2021.

حقق المدرب زيدان مع ريال مدريد 11 لقبًا خلال 4 مواسم، أبرزها 3 كئوس لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بطلًا للدوري الإسباني لكرة القدم.

من جهته، يحاول سان جيرمان التعاقد مع مدرب من الفئة الأولى، بعد أن فشل رفقة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في الفوز بدوري الأبطال.

ويستند المشروع الأساسي للنادي الباريسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، والخروج من بوتقة البطولات المحلية التي يحتكرها النادي من 10 أعوام.

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