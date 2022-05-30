هل ينتقل زيدان إلى باريس سان جيرمان؟

زعمت تقارير إعلامية أن المدرب زين الدين زيدان رفض عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل 2022-2023.

ويقضي زيدان البالغ من العمر 49 عامًا، فترة فراغ مهني بعد استقالته الأخيرة من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني في 30 يونيو من عام 2021.

لم يشرف زيدان على تدريب أي فريق في مسيرته سوى ريال مدريد، في فترتين مختلفتين، الأولى بين 2016 و2018، والثانية بين 2019 و2021.

حقق المدرب زيدان مع ريال مدريد 11 لقبًا خلال 4 مواسم، أبرزها 3 كئوس لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بطلًا للدوري الإسباني لكرة القدم.

من جهته، يحاول سان جيرمان التعاقد مع مدرب من الفئة الأولى، بعد أن فشل رفقة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في الفوز بدوري الأبطال.

ويستند المشروع الأساسي للنادي الباريسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، والخروج من بوتقة البطولات المحلية التي يحتكرها النادي من 10 أعوام.