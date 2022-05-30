كيف تصنعين سيروم فيتامين سي في منزلك؟

يساعد سيروم فيتامين سي، على حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن البيئة، ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة عليها،و يعتبر سيروم فيتامين سي من أهم العناصر التجميلية التي تفضل معظم النساء استخدامها، وذلك من أجل الحصول على بشرة نقية وصافية وجذابة.
و يُمكنك عمله بسهولة في البيت باستخدام مكونات طبيعية مثل قشر البرتقال أو الليمون مع اضافة بعض المكونات الأخرى مثل فيتامين e.
المكونات:
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بودرة فيتامين سي.
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ماء مقطر ساخن.
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زيت فيتامين E.
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الطريقة:
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اخلطي نصف ملعقة من بودرة فيتامين سي مع ملعقة من الماء الساخن في وعاء.
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ضعي ربع ملعقة من فيتامين E مع الوعاء السابق واخلطيه جيدا مع باقي المكونات.
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اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على سيروم فيتامين سي لترطيب البشرة ثم ضعيه في زجاجة داكنة وضعيها في الثلاجة.