الرياضة الوحدة يستعيد البرازيلي أنسيلمو من النصر

جدة- البلاد

أعلن سلطان أزهر، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة- العائد من جديد لدوري المحترفين السعودي- عن استعادة خدمات محترفه البرازيلي أنسيلمو، المعار للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وأوضح سلطان أزهر، أن أنسيلمو سيعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكانت إدارة النصر قد أعلنت عدم رغبتها في تجديد إعارة أنسيلمو أو شراء عقده من الوحدة.