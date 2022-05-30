المرأه

“اللوس باودر” لتثبيت المكياج ..كيف تصنعيه بطريقة طبيعية في منزلك؟

فرناس حفظيaccess_time29 / شوال / 1443 هـ      30 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تستخدم اللوس باودرلتثبيت الكونسيلر وكريم الأساس بعد الانتهاء من وضعهما على البشرة كخطوة أخيرة قبل البدء بمكياج العيون أو الفم، بحيث أنها تمنع من تكوّن اللمعة والمظهر الزيتي .

  •  كما يمكنك استخدامه للمحافظة على ثبات مكياج العينين لأطول فترة ممكنة طبقي اللوس باودر على الجفنين العلويين بواسطة فرشاة ظلال العيون.

  • و في حال كنتِ ترغبين بإضاءة بشرتك ضعي كمية كبيرة من اللوس باودر أسفل العيون وأسفل الخدود وعلى الجبين والأنف بواسطة اسفنجة البيوتي بليندر ولا تزيليها إلا بعد الانتهاء من وضع ظلال العيون حتى يبقى مكياجكِ نظيفاً، وبعد الإنتهاء من المكياج قومي بإزالتها باستخدام فرشاة ناعمة.

وعن استخدام بدليل للوس باودر بمنتج طبيعي في منزلك يمكنك استخدام النشا كمثبت للمكياج عن طريق وضع القليل منها على الفرشاة ثم نقوم بتمريرها على الوجه بعد وضع المكياج تساعد هذه الطريقة على تثبيته لفترة طويلة.

vernas hefzy

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