“اللوس باودر” لتثبيت المكياج ..كيف تصنعيه بطريقة طبيعية في منزلك؟

تستخدم اللوس باودرلتثبيت الكونسيلر وكريم الأساس بعد الانتهاء من وضعهما على البشرة كخطوة أخيرة قبل البدء بمكياج العيون أو الفم، بحيث أنها تمنع من تكوّن اللمعة والمظهر الزيتي .
-
كما يمكنك استخدامه للمحافظة على ثبات مكياج العينين لأطول فترة ممكنة طبقي اللوس باودر على الجفنين العلويين بواسطة فرشاة ظلال العيون.
-
و في حال كنتِ ترغبين بإضاءة بشرتك ضعي كمية كبيرة من اللوس باودر أسفل العيون وأسفل الخدود وعلى الجبين والأنف بواسطة اسفنجة البيوتي بليندر ولا تزيليها إلا بعد الانتهاء من وضع ظلال العيون حتى يبقى مكياجكِ نظيفاً، وبعد الإنتهاء من المكياج قومي بإزالتها باستخدام فرشاة ناعمة.