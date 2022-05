شاهد: صلاح يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

فاز هدّاف ليفربول، محمد صلاح (29 عامًا) بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 بحسب الموقع الرسمي للمسابقة الأحد 29 مايو.

ونال هدف صلاح ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ7، الجائزة بعد منافسة مع نجوم آخرين، علمًا بأن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 آنذاك بين الفريقين.

وراوغ صلاح عدة لاعبين من مانشستر سيتي محترقًا منطقة الجزاء قبل أن يطلق الكرة في مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون مواريس في لقطة فنية.

أنهى صلاح الموسم هدّافًا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بـ23 هدفًا مناصفة مع الكوري الجنوبي لاعب فريق توتنهام هيونغ سون مين.

