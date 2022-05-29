نمو سوق الذكاء الاصطناعي بنسبة 36.1% سنوياً

توقعات بأن تصل قيمته إلى 641 مليار دولار

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة دفاعية وشن هجمات أكثر فعالية

جدة : البلاد

شهد مؤتمر GSMA Mobile 360 في الرياض إطلاق ورقة بحثية حول أمن الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات لضمان أمن التقنيات الناشئة، وذلك بعد أظهرت الأبحاث بأن سوق الذكاء الاصطناعي ينمو بنسبة 36.1% سنوياً وستصل قيمته إلى 641 مليار دولار بحلول عام 2028.

أقترحت الورقة البحثية تقييم أمن نماذج الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من التصميم والتطوير والتي تشمل المزيد من إجراءات المراقبة والتدقيق الأمني لتوفير أمان وقت تدريب و تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى غيرها من المقترحات، والتزمت اس تي سي وهواوي من خلالها بمشاركة خبراتها ومعلوماتها حول الذكاء الاصطناعي لتوفير بيئة آمنة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمساهمة في بناء عالم ذكي من خلال هذه التقنية. ولمواجهة التحديات الأمنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور صانعي السياسات والهيئات التنظيمية بالإضافة إلى قادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة للمؤتمر.

قال ياسر السويلم، نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني: “نؤمن بأن ضمان أمن منصات الذكاء الاصطناعي قائم على جهود النظام الإيكولوجي وتعاون العديد من الجهات لتعزيز منصة الذكاء الاصطناعي والحد من الهجمات السائدة التي تزداد تعقيداً مع مرور الأيام، وهذا التعاون بين مجموعة اس تي سي و هواوي يعكس التزامنا بإبرام الشراكات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لبناء نظام متكامل وآمن للاستجابة للتحديات الأمنية الناشئة”.

ومن جهته، قال إبراهيم الشمراني، كبير مسؤولي الأمن السيبراني و حماية الخصوصية في “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة”: “لا شك بأن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مجتمعنا بطرق غير مسبوقة. ومع ذلك، يشكل الأمن السيبراني أحد التحديات التي قد تعيق تطوير منصات الذكاء الاصطناعي. من هنا، يتوجب علينا التأكد من بناء نظام أمني مصمم خصيصاً لتطوير هذه الأنظمة والتوصل إلى طريقة فعالة لسد الفجوات التي يمكن لمنفذي الهجمات السيبرانية استغلالها. يسعدنا العمل التعاون للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي بشكل أكثر أماناً في المنطقة”.

مع تزايد البيانات الضخمة والتطورات التي نشهدها والابتكار المستمر في التعلم الآلي، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الصور والتعرف على الصوت ومعالجة اللغات الطبيعية منتشرة بشكل غير مسبوق. وفي الوقت نفسه، يشكل الذكاء الاصطناعي من قبل المهاحمين خطرًا كبيرًا على الأمن السيبراني، لكن ايضا يمكن استخدامه لبناء أنظمة دفاعية مثل اكتشاف البرمجيات الخبيثة والهجمات على الشبكات ، وبالتالي، بناء أنظمة ذكاء اصطناعي محصنة ضد التهديدات الخارجية أمر بالغ الأهمية.