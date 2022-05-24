“إعمار اليمن” يدشن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد

تعز : واس

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، والذي يعد طريقاً حيوياً وشرياناً رئيساً يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، حيث يشكّل الطريق أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، بطول يقارب 9 كيلومترات.

وأوضح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ، أن هذا الطريق يأتي في إطار سلسلة المشاريع التنموية المنفذة من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد هو شريان الحياة الذي يربط محافظة تعز ومحافظة لحج ومحافظة عدن، مشيراً إلى أن الطريق يستفيد منه أكثر من 5 ملايين نسمة، وهو طريق تنموي وإنساني وطريق إنقاذ للناس والمواطنين من الموت، حيث إن كل أسبوع لا يخلو الطريق من الموتى وحوادث الانقلاب ووقوع السيارات، وعدم إصلاح هذا الطريق يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ما بين 30% إلى 50% وأيضاً ارتفاع تكاليف النقل، ومن ثم سيؤدي إلى التخفيف من وطأة المعاناة على محافظة تعز، معرباً عن شكره وتقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

من جهته رفع محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مؤكداً أن تدشين هذا المشروع يأتي حداً لمعاناة الكثير من المواطنين اليمنيين، وموضحاً أن الطريق هو الشريان الواصل للخدمات والأفراد والمنظمات الدولية والخدمات الصحية وخدمات التعليم وغيرها من الخدمات المهمة.

وأضاف محافظ لحج: نشكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على العمل في هذا المشروع الحيوي والذي يعد العمل فيه صعب جداً، ولكن رأينا الإصرار من أشقائنا في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إنجاز هذا المشروع الهام جداً وتقديم كل الدعم للشعب اليمني.

وسيسهم مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد في التقليل من مخاطر الطريق والذي يشهد معاناة يومية لعابريه، كما سيسهم في الحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والتنقل الآمن للمركبات، كما يوفر المشروع فرص عمل فورية ويخدم عدة قطاعات منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية وغيرها.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية للطريق وسوء قنوات تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك تدهور طبقات الإسفلت في أجزاء كبيرة من الطريق ، كما يفتقر طريق عقبة هيجة العبد – بفارق منسوب 1000 متر من أعلى الطريق حتى نهايته – إلى عناصر السلامة المرورية، مثل: الحواجز الخرسانية لحماية المركبات، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق.

وجرت اليوم مراسم تسليم موقع المشروع للشركة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، إيذاناً ببدء الأعمال فيه، ويعد هذا المشروع الحيوي والمهم ضمن (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

حضر تدشين أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد كل من: محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي وعدد من الشخصيات في عدد من المحافظات اليمنية.