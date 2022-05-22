أول دولة تعلن تطبيق الحجر الصحي لمرضى جدري القردة

البلاد : متابعات

فرضت بلجيكا الحجر الصحي الإجباري لأية حالة تظهر عليها أعراض جدري القردة وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.

وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بالمرض في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقا للصحيفة فقد أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة.

وأوضحت أن السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات.

وبدأت الإصابات في الظهور “الجمعة” بعد عرض مهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية.