دهون البطن تسبب كوارث صحية.. 5 طرق بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

دهون البطن تمثل المشكلة الأعمق لكل من يعاني مع زيادة الوزن وحلم التخسيس.

تلتف دهون البطن حول الأعضاء الداخلية، وهو ما يجعلها خطيرة على الصحة، ويصعب التخلص منها.

ومن الطبيعي تماما وجود طبقة دهنية حول منطقة الوسط.

لكن الخبراء يقولون إنه إذا كنت تحمل دهونا إضافية عند الخصر، فقد تعرض نفسك لخطر مشكلات صحية.

ويمكن فقدان دهون البطن إلى حد كبير عند فقدان الوزن بشكل عام في الجسم.

ويوضح الخبراء، أنه بغض النظر عن عدد تمرينات البطن التي تقوم بها.

فمن غير الممكن التخلص من دهون البطن دون اتباع نهج شامل لوزنك.

نصائح مهمة

احصل على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كاف من النوم يقع في مجال إدارة الإجهاد من خلال المساعدة في إدارة مستويات الكورتيزول.

وتساعد الراحة أيضا على التخلص من دهون الجسم عن طريق الحد من الرغبة الشديدة.

والحفاظ على شهيتك تحت السيطرة ومنحك الطاقة للتحرك أكثر.

2. التقليل من تناول السكر

قالت زانا موريس، مؤلفة كتاب The High Fat Diet: How to loss 10lb in 14 days، إن دهون البطن مرتبطة إلى حد كبير بالسكر.

وأضافت: “يتسبب السكر في إفراز الإنسولين، والذي بدوره يشجع الجسم على تخزين الدهون خاصة حول الخصر”.

التمرين

بالإضافة إلى التركيز على نظام غذائي متوازن وتناول الكربوهيدرات الصحيحة.

فإن التمارين الرياضية هي المفتاح في التخلص من دهون الجسم.

وجبة خفيفة

الألياف

الألياف من العناصر الغذائية التي لا يحصل البالغون على ما يكفي منها في الغالب.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الألياف يمكن أن تساعد في الهضم وتمنع الإمساك، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.

بينما تقلل أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الأمعاء والسكتة الدماغية.

ويمكنك الحصول على المزيد من الألياف عن طريق تناول بدائل القمح الكامل أو الحبوب الكاملة للحبوب أو الخبز أو المعكرونة.

وتحتوي الفاكهة والخضروات أيضا على نسبة عالية من الألياف، مثل البقول، بما في ذلك الفول والعدس.