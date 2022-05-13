صحة و عافية فوائد غير متوقعة للقهوة المثلجة تقي من السرطان والسكري

كشفت العديد من الدراسات ، أن تناول القهوة باعتدال له فوائد صحية ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. فقد أكد خبير التغذية فيكي إدجسون ، أن القهوة الباردة أو المثلجة لها فوائد أكثر من الساخنة ، إذ تعتبر أقل حموضة وأكثر قلوية ، ومن المعروف أن المواد الغذائية القلوية مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. وأكد أنها تعمل على تحسين صحة الأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بمجموعة من السرطانات ، بما فيها البروستاتا عند الرجال ، وسرطان الكبد ، وتقلل من خطر الإصابة بداء السكري، كما تساعد القهوة في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم ، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها بسبب نسبة السكر بها .