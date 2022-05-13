صحة و عافية

فوائد غير متوقعة للقهوة المثلجة تقي من السرطان والسكري

فرناس حفظيaccess_time12 / شوال / 1443 هـ      13 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت العديد من الدراسات ، أن تناول القهوة باعتدال له فوائد صحية ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

فقد أكد خبير التغذية فيكي إدجسون ، أن القهوة الباردة أو المثلجة لها فوائد أكثر من الساخنة ، إذ تعتبر أقل حموضة وأكثر قلوية ، ومن المعروف أن المواد الغذائية القلوية مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

وأكد أنها تعمل على تحسين صحة الأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بمجموعة من السرطانات ، بما فيها البروستاتا عند الرجال ، وسرطان الكبد ، وتقلل من خطر الإصابة بداء السكري، كما تساعد القهوة في تحسين مستوى الكوليسترول  في الدم ، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها بسبب نسبة السكر بها .

vernas hefzy

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