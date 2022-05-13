ست فوائد للقهوه السوداء قد تساعد صحتك

البلاد : مها العواودة

سلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على خمس نصائح هامه لابد من الحرص عليها عند تحضير القهوه، وأولها الحرص على القهوه المفلترة حيث أن القهوه المطبوخة بالماء تحتوي على شوائب يمكنها من رفع مستوى الكوليسترول في الدم، وثانيها بأن تكون القهوه مرّه، حيث أن وضع السكر فيها يقلل من قيمتها، وعند الضرورة

يتم استبدال السكر بالعسل كبديل مؤقت لتحليتها أو أكل فاكهة معها.

وثالثاً تجربة إضافة القرفه إلى القهوه، حيث انها يمكن ان تساهم بتقليل نسبة السكر في الدم و الكوليسترول، ورابعاً أن لاتتجاوز الحد الأعلى من الكافيين، حيث تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين 400 مل ما يعادل 4 أكواب من القهوه في اليوم الواحد ليكون في المعدل الآمن.

وخامساً تجنب الإضافات الضاره، ومنها المنكهات والمحليات التي تشمل (الفانيلا والكراميل والموكا) حيث أنها تعتبر عالية السكريات.

ومن جانب آخر سلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على 6 فوائد للقهوه السوداء قد تساعد صحتك على أن تتجاوز كميتها عن 4 اكواب في اليوم الواحد، وقال أنها تحارب الإكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة، وانها تفيد القلب والأوعية الدموية وتقوية الذاكرة، وتزود الشخص بمضادات الأكسدة وعناصر غذائية مفيدة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات، ورابعاً أنها تقلل خطر الإصابة بتليف الكبد، وتقلل خطر الإصابة ببعض انواع السرطانات، وسادساً تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر والنوع الثاني من السكري.

الجدير بالذكر بان مجلس الصحة الخليجي مستمر في نشر الرسائل التوعوية في المجتمعات الخليجية والتي تتنوع بحسب الحاجة و الوقت والحدث، حيث يحرص دوماً على ايصال المعلومات التوعوية الطبية و الاجتماعية الصحيحة من مصادرها العلمية وبدراسات موثقة من مختصين معتمدين في مختلف المجالات.