Dr. Vranjes تعزز عروضها في السعودية

جدة : البلاد

بعد أن كان لها صدى مميزاً لدى المتسوقين المميزين في المملكة، عززت العلامة التجارية الإيطالية للعطور المنزلية الفاخرة فرانجيس فيرنزي عروضها.

وتتواجد متاجرها الأنيقة في رد سي مول في جدة، وغرناطة مول في الرياض، ومتاجر ديبنهامز في مول الرياض بارك، والتي تضم الآن مجموعات حصرية من العطور (أودي بارفوم) ومجموعات المعطرات للعناية بالجسم.

ويتم رفع التركيبات خفيفة الوزن بالعطور الفريدة في مجموعة لا تضاهى من الخيارات المتنوعة بما في ذلك ما العطر الجريء، ورذاذ الجسم المرطب الغني بالصبار، وغسول الجسم المنعش والمنشط، ورذاذ الشعر المعطر الجميل.

وتأتي منتجات البخاخات والرذاذ في عبوات ذهبية أنيقة ومبتكرة، ومصنوعة من الألمنيوم القابلة لإعادة التدوير، فيما يأتي العطر في علبة زجاجية حصرية، والتي تشيد بقبة برونيليسكي الشهيرة في ايطاليا التي تضيف لها سحراً خلاباً.

وتتوفر المجموعة في خمسة من أكثر عطور Dr Vranjes المحبوبة، وهي عود نوبيل، وروسو نوبيل، وأمبرا، وجيليو دي فيرنزي، وجينجر لايم.

وسيعزز ذلك مجموعة مذهلة من المنتجات، بما في ذلك العطور المنزلية والشموع التي تم اختيارها بعناية لجذب أذواق المستهلكين الإقليمية. وتسلط المجموعات المتوفرة في المتجر الضوء على عناصر المسك والعود والأزهار، والنفحات الحارة الدافئة، والمثالية للشرق الأوسط. وتشمل الخيارات الأكثر مبيعاً مثل عود نوبيل، وروسو نوبيل بالإضافة إلى ميرا زافيرانو، وهو عطر حار ومكثف، يجمع بين المر والفانيليا والبرغموت كالابريا والزعفران.

وقال أحمد حواله مدير الأعمال للعلامة التجارية Dr Vranjes Firenze، “إن عطورنا الآسرة هي المكون المفقود الذي يكمل المساحة الناقصة لأي مكان. وفي هذا الصيف وما بعده، ندعوكم لزيارة متاجرنا في رد سي مول، وغرناطة مول للذهاب في رحلة استكشافية باستخدام روائحنا المميزة التي تشجعك على أن تكون في أفضل وضع ومزاج، وجعل تجارب لا تنسى مع العائلة والأصدقاء والحصول على أفضل النتائج من كل يوم”.

وأضاف، ” من عطورنا المنزلية الشهيرة إلى عطورنا الجديدة المثيرة، ومجموعات العناية بالجسم، نستخدم تقنيات مبتكرة ودقيقة جنباً إلى جنب مع كنز من الخبرة لإنشاء منتجات تعزز بيئة الفرد ورفاهيته”.

وقد تم إنشاء العلامة التجارية Dr Vranjes Firenze من قبل الدكتور باولو فرانجيس وزوجته آنا ماريا، وهي مستوحاة من مدينته فلورنسا، المليئة بالفنون، والمناظر الطبيعية الجميلة في توسكانا في الإيطالية. وتأسست العلامة التجارية في إيطاليا في عام 1983، وهو نتاج لسعي الدكتور باولو فرانجيس إلى صناعة أرقى العطور في تلك الزجاجة الشهيرة المستوحاة من قبة شهيرة في فلورنسا.

وتحفز هذه العطور المصممة خصيصاً لكافة الأذواق، الحواس والعواطف، وتضفي الدفء على أي منزل، وفقاً للذوق الشخصي والموسم والمساحة والحجم والضوء، وتغطي عطور Dr Vranjes المكان كأنها بدلة صممت على مقاس محدد.

وتم تصميم عطور الدكتور فرانجيس فيرنزي المنزلية في عبوات زجاجية مثالية للحياة العصرية، ويتم تعبئة جميع العطور في أحجام متنوعة، حيث تتوفر في الأحجام التالية، 25 مل، 100 مل، 250 مل، 500 مل، 1250 مل، 1.5 لتر، 2.5 لتر، و5 لتر. وكل زجاجة تأتي مع عود لنشر العطر.

وتتوفر عبوات إعادة التعبئة في 500 مل، و2.5 لتر مع أعواد نشر العطر، وكذلك عبوات lamparfum لإعادة التعبئة.