ريال مدريد يحسم صفقة أنطونيو روديغير

حسم ريال مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغير بحسب مصادر مقربة من النادي صدرت اليوم الثلاثاء 10 مايو.

واختار المدافع الدولي الألماني البالغ من العمر 29 عامًا، الانتقال إلى ريال مدريد إثر انتهاء عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

تنافست أندية عديدة للحصول على خدمات روديغير، منها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن ريال مدريد نجح في الحصول على توقيع روديغير بعقد يمتد لـ4 مواسم، مع راتب سنوي قدّرته الصحافة الإسبانية بين 20 25 مليون يورو.

وبات من المعلوم أن روديغير لن يجدد عقده مع تشيلسي بسبب العقوبات المفروضة على النادي من الحكومة البريطانية، بسبب ارتباط مالكه رومان أبراموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أقرت السلطات في بريطانيا حزمة عقوبات ضد تشيلسي أهمها منعه من تجديد عقود لاعبيه أو أبرام صفقات جديدة، من بين هؤلاء روديغير.

انضم أنطونيو روديغير إلى صفوف تشيلسي صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 35 مليون يورو، وظهر بقيمص البلوز في 199 مباراة.

وفاز روديغير مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا (2021) والدوري الأوروبي (2019) وكأس العالم للأندية (2022) وكأس السوبر الأوروبي (2022).

[BREAKING] The deal between Real Madrid and Antonio Rüdiger has been completed, he will play for #RealMadrid ✅⚪️

Contract until 2026, there’s no option for further season. ✍️

Via: Fabrizio Romano pic.twitter.com/Ar4ABETKOp

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 10, 2022