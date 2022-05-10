الرياضة

رسميًا: إيرلينغ هالاند ينتقل إلى مانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time9 / شوال / 1443 هـ      10 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء 10 مايو رسميًا عن التعاقد مع الدولي النرويجي ومهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند (21 عامًا).

 

وقال النادي في بيان رسمي إنه توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند يقضي بالتعاقد مع هالاند بعقد يمتد لـ5 سنوات مقابل 51 مليون يورو.

 

سجّل هالاند 85 هدفًا خلال 88 مباراة مع دورتموند في جميع البطولات منذ الانضمام إليه شتاء 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

 

يتبقى فقط الاتفاق النهائي بين مانشستر سيتي ووكلاء هالاند حول بنود العقد وقيمة الراتب وغيره من الأمور المالية، من أجل الانتقال الرسمي.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *