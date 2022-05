رسميًا: إيرلينغ هالاند ينتقل إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء 10 مايو رسميًا عن التعاقد مع الدولي النرويجي ومهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند (21 عامًا).

وقال النادي في بيان رسمي إنه توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند يقضي بالتعاقد مع هالاند بعقد يمتد لـ5 سنوات مقابل 51 مليون يورو.

سجّل هالاند 85 هدفًا خلال 88 مباراة مع دورتموند في جميع البطولات منذ الانضمام إليه شتاء 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يتبقى فقط الاتفاق النهائي بين مانشستر سيتي ووكلاء هالاند حول بنود العقد وقيمة الراتب وغيره من الأمور المالية، من أجل الانتقال الرسمي.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

