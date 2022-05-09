شاهد: ميلان يهزم فيرونا بثلاثية ويقترب من اللقب

اقترب ميلان من حصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A” بفوزه خارج الديار أمام هيلاس فيرونا 3-1 سهرة الأحد 8 مايو ضمن الأسبوع الـ36 من المسابقة.

احتضن المباراة ملعب “مارك أنطونيو بينتيغودي” معقل فريق هيلاس فيرونا، أمام نحو 30 ألف مشجع في المدرجات، وبإدراة حكم الساحة الإيطالي دانييلي دوفيري.

ورفع ميلان رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب العام ومن خلفه حامل اللقب والوصيف الحالي إنتر ميلان بواقع 78 نقطة، قبل جولتين فقط من النهاية.

سجّل ثلاثية ميلان كل من الإيطالي ساندور تونالي هدفين بالدقيقتين 48 و50 وكلاهم من صناعة البرتغالي رافايل لياو، واختتم فلورينزي الثلاثية بالدقيقة 86.

ولأول مرة منذ موسم 2011-2012 يصل ميلان إلى 80 نقطة في مسابقة الدوري الإيطالي، في حين أن آخر مرة عانق خلالها اللقب كان بموسم 2010-2011.

ويحتاج ميلان إلى تحقيق 4 نقاط فقط من آخر جولتين أمام أتالانتا وساسولو للتويج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي، بغض الطرف عن نتائج منافسه إنتر ميلان.