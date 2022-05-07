السيناريست ياسر عبد المجيد لـ (البلاد) توقعنا نجاح “سوتس بالعربي” وارتباط الجمهور بشخصياته

اكتظ الموسم الرمضاني بالعديد من الأعمال الفنية، لكن القليل منها الذي يتعلق به الجمهور ويشيد به النقاد. ويعد “سوتس بالعربي” من المسلسلات التي لاقت نجاحاً على الصعيدين الجماهيري والنقد الفني، حيث أشاد النقاد بأداء الفنانين آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين ، ليس هذا فحسب ، بل أيضا استطاع السيناريست ياسر عبد المجيد أن يضع بصمته المميزة في خلق حوار قوي يجذب المشاهد ويجعله يرتبط بالشخصيات الدرامية ويتأثر بها ..لذا التقت به صحيفة (البلاد) لتعرف منه المزيد حول مسلسل سوتس بالعربي..

في البداية ..هل شعرت بالخوف عند كتابة مسلسل “سوتس بالعربي”؟

بالتأكيد لأن النسخة الأمريكية لها آلاف المعجبين ، لكن كان لي تجربة في تحويل الفورمات الأجنبية إلى عربية في مسلسل السيدة الأولى للفنانة غادة عبد الرازق ، كان المسلسل مكسيكي وتم تحويله إلى نسخة مصرية، لكن النسخة المكسيكية لم تكن بالشهرة التي عليها مسلسل سوتس النسخة الأمريكية التي لها معجبين حول العالم ، بالإضافة إلى أن فورمات المسلسل صعبة للغاية ، كما أنه في مسلسل السيدة الأولى كان لي حرية في تغيير الفورمات عكس تماما مسلسل سوتس كان هناك حدود لتغيير الفورمات.

هل كانت صعوبات كتابة مسلسل “سوتس” في الإلتزام بفورمات النسخة الأمريكية؟

نعم..نظرا لاختلاف الثقافة والبيئة والعادات والتقاليد المجتمعية ، بالإضافة إلى أنه كان من المهم أن تكون شخصيات المسلسل تتماشي مع طبيعة المجتمع المصري، و المعاملات القضائية و القانونية و نوعية القضايا وكيفية الوصول لحلها ،فلابد أن تكون مرتبطة بالمجتمع الذي نعيش فيه ،وفي نفس الوقت كان لابد من الالتزام بالفورمات الأصلية .

هل توقعت أن يكون هناك بعضا من النقد أو المقارنة تجاه المسلسل؟

دعيني أخبرك أنه عند كتابتي كنت دائم التفكير في معجبين مسلسل سوتس النسخة الأمريكية وتوقعت بالتأكيد المقارنة بين النسخة العربية والأجنبية ، لكن بمرور الوقت تحررت من هذه الفكرة، وأدركت أنه سيكون هناك معجبين وجمهور كبير جدا لسوتس بالعربي، خصوصا ممن لم يشاهدوا النسخة الأجنبية.

بالنسبة لشخصيات مسلسل “سوتس” ما هي السمات الأساسية التي حافظت عليها أن تظهر في النسخة العربية؟

بالتأكيد أثناء كتابة المسلسل كان لابد من الحفاظ على سلوكيات الشخصيات إلى حد ما مع مراعاة اختلافات التعاطي مع مشاكل مجتمعنا، وعلى سبيل المثال في شخصية أحد البطلين زين ثابت “هارفي سبيكتر” ، إذ أنه يتميز بكاركتر الشخص الذي ليس لديه مشاعر أو عواطف ، شخصيته عملية لأبعد الحدود، ثم بالبتدريج يدرك المشاهد أن لديه مشاعر لكنه يحاول أن يخفيها لأسباب ما في ماضيه، وكان ذلك من أهم السمات التي لابد من الحفاظ عليها في النسخة العربية .

أما الشخصية الثانية “آدم” هو شخص عبقري موهوب بالفطرة، عفوي وتلقائي ، لكن خبرته العملية قليلة جدا ، فدائما يتعامل بعاطفته أكثر، وهذا هو ما يميز شخصية آدم لذا كان لابد من الحفاظ على تلك السمات الرئيسية التي تتمحور عليها الشخصية.

في الحوار بين شخصية زين ثابت وآدم الكثير من اقتباسات وإيفيهات من الأفلام العربية الشهيرة.. كيف أوجدت ذلك؟

كان ذلك موجود بالفعل في النسخة الأمريكية لكن بطريقة مختلفة في الأفلام الأجنبية، وكان ذلك شيء مهم جدا في علاقة زين ثابت وآدم ، ولأننا نمتلك تراث سينمائي ضخم يسمح بذلك ، بالإضافة إلى أن الجمهور المصري والعربي يعشق هذه الاقتباسات والايفيات ويستخدمها طوال الوقت في حياته اليومية ، فوجدت أن ذلك يتماشى معنا للغاية.

ما هي أقرب شخصية لقلب ياسر عبد المجيد في مسلسل “سوتس”؟

الشخصيات الأقرب لقلبي هم زين ثابت وآدم وقدري .. أما أقرب شخصية تشبهني فهى زين ثابت.

هل توقعت نجاح المسلسل بهذا القدر الذي جعل الجمهور يرتبط بالشخصيات الدرامية؟

جميع فريق العمل كان لديه إحساس كبير أن العمل سيلاقي نجاح وإعجاب الجمهور وسيرتبط أيضا بشخصياته، خصوصا المشاهد الذي لم يشاهد النسخة الأجنبية، لأنه لن يقارن بينهم.