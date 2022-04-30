صحة و عافية فوائد لا تصدق تدفعك لتناول الحمص في العيد!

يعد الحمص من التسالي التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك، يقبل عليه الكثيرين نظرا لمذاقه الرائع واحتوائه على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ، ومن فوائده: 1/ سعرات الحرارية قليلة لذا لا يسبب زيادة في الوزن. 2/ يحسن الهضم. 3/ يقاوم الأنيميا لانه يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد. 4/ يساعد على إنقاص الوزن لانه غني بالألياف التي تعزز الاحساس بالشبع. 5/ يعمل على تنظيم مستويات السكر بالدم. 6/ يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم. 7/ يعزز من وظائف المخ. 8/ يقي من السرطان.