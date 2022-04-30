صحة و عافية

فوائد لا تصدق تدفعك لتناول الحمص في العيد!

فرناس حفظيaccess_time29 / رمضان / 1443 هـ      30 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد الحمص من التسالي التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك، يقبل عليه الكثيرين نظرا لمذاقه الرائع واحتوائه على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم ، ومن فوائده:

1/ سعرات الحرارية قليلة لذا لا يسبب زيادة في الوزن.

2/ يحسن الهضم.

3/ يقاوم الأنيميا لانه يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد.

4/ يساعد على إنقاص الوزن لانه غني بالألياف التي تعزز الاحساس بالشبع.

5/ يعمل على تنظيم مستويات السكر بالدم.

6/ يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم.

7/ يعزز من وظائف المخ.

8/ يقي من السرطان.

vernas hefzy

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