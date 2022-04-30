صحة و عافية تناول هذا المشروب يقلل من أضرار كحك العيد!

يؤدي الإفراط في تناول الكحك إلى عواقب وخيمة قد تضر بالصحة، حيث أن نسبة السكر التي يحتوي عليها المحك والدقيق أيضا تتحول إلى الدهون في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن وربما يؤدي إلى زيادة سكر الدم وضغط الدم أيضا، لذا ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول الكحك والبسكويت. كما نصح الخبراء أيضا أن هناك مشروب قد يفيد تناوله في العيد ، ربما يقلل من أضرار تناول الحلويات ، وهو مشروب القرفة حيث يعمل على هضم المواد الغذائية الدسمة التي تدخل في إعداد الكحك. كما ان الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات لتقليل امتصاص الدهون لاحتوائها على الألياف التي تعمل على مساعدة المعدة على الهضم، ويمكن الاستعانة بأدوية إزالة الدهون الزائدة عن طريق الإخراج وذلك بعد إستشارة الطبيب المختص، وأخيراً ينصح بضرورة المحافظة على ممارسة الرياضة لحرق الطاقة الزائدة.