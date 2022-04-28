صحة و عافية

فوائد لا يمكن حصرها للترمس!

فرناس حفظيaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتبر الترمس من البقوليات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والألياف الغذائية ، ويعد أيضا من الأطباق اللذيذة التي تقدم في عيد الفطر على اعتبار انه وجبة سناك خفيفة ومفيدة في نفس الوقت   لأن له العديد من الفوائد  ومنها:

1/ يقلل نسبة السكري في الدم.

2/ يقلل ضغط الدم المرتفع.

3/ يساعد في التخلص من الديدان التي توجد بالأمعاء.

4/ يعمل على الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي .

5/ يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

6/ يساعد في الوقاية من الأمراض الجلدية.

7/ الترمس يساعد في إدرار البول.

8/ يساعد على تعزيز جهاز المناعة بالجسم.

9/ يساعد على إنقاص الوزن.

10/ يعزز الإحساس بالشبع.

vernas hefzy

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