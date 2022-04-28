صحة و عافية فوائد لا يمكن حصرها للترمس!

يعتبر الترمس من البقوليات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والألياف الغذائية ، ويعد أيضا من الأطباق اللذيذة التي تقدم في عيد الفطر على اعتبار انه وجبة سناك خفيفة ومفيدة في نفس الوقت لأن له العديد من الفوائد ومنها: 1/ يقلل نسبة السكري في الدم. 2/ يقلل ضغط الدم المرتفع. 3/ يساعد في التخلص من الديدان التي توجد بالأمعاء. 4/ يعمل على الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي . 5/ يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. 6/ يساعد في الوقاية من الأمراض الجلدية. 7/ الترمس يساعد في إدرار البول. 8/ يساعد على تعزيز جهاز المناعة بالجسم. 9/ يساعد على إنقاص الوزن. 10/ يعزز الإحساس بالشبع.