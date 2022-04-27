2.9 مليار أرباح “معادن” في الربع الأول 2022

جدة : البلاد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2022م،إذْ تجاوز صافي أرباحها 2.9 مليار ريال، بزيادة بلغت 246% مقارنة بالربع الأول من العام 2021م، فيما بلغت قيمة المبيعات 8.9 مليارات ريال بارتفاع بنسبة 64% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت معادن أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 4.4 مليارات ريال، بارتفاع 101% عن نفس الفترة من 2021م، حيث مثلت أعمال الفوسفات ما نسبته 70% وذلك خلال الربع الأول من عام 2022م، يليها الألمنيوم والذهب بنسبة 24% و 6% على التوالي.

وأرجعت معادن هذا الارتفاع في الأرباح إلى عدد من المشاريع والخطط التي نفذتها وفق إستراتيجية 2040 التي تطمح من خلالها إلى تنويع منتجاتها بجودة عالية، لتعزيز علاقتها مع عملائها. ومن بين هذه المشاريع الحديثة أمونيا 3 الذي بدأ نشاطه التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2022م.

يذكر أن “معادن” هي إحدى أسرع شركات التعدين نموًا على الصعيد العالمي، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، واحتلت مركزًا مرموقًا ضمن أكبر 10 شركات تعدين عالمية وفقًا لقيمتها السوقية.