طريقة عمل براوني الكرز

لمحبي الكرز والشوكولاتة وصفة البراوني مع الكرز

المقادير اللازمة

260 جرام شوكولاتة

125 جرام زبدة

سكر نصف كوب

3 بيضات

1 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

كرز

طريقة العمل

نأخذ الزبدة في مقلاة ونخلطها حتى تذوب تماما

أطفئي الموقد وأضيفي الشوكولاتة واخلطيها مع حرارة الزبدة حتى تذوب

توضع جانبا عندما تذوب تماما

يخفق البيض والسكر في وعاء مناسب حتى يصبح رغوي

أضيفي خليط الزبدة والشوكولاتة ببطء واخلطيهم

نضيف الدقيق بعد نخله ونضيف الملح عليه ونخلطه من الأسفل إلى الأعلى بملعقة

ادهني صينية مقاس 20 × 20 بالقليل من الزبدة وضعي بها ورق زبدة

أفرغي خليط الكيك بالصينية وأضيفي الكرز بعد ازالة البذور منه

اخبزي الكيك في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة

تخرج وتترك لتبرد قليلًا

ثم تقطع مربعات وتقدم