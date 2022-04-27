بعد مشكلاته الأخيرة.. باريس يحدد سعر بيع نيمار

زعمت شبكة “Sky Sports” أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حددت سعر بيع لاعبها البرازيلي نيمار دا سيلفا تحسبًا لرحيله في ميركاتو الصيف المقبل.

وذكرت الشبكة الموثوقة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 27 أبريل، أن رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، لن يقبل ببيع نيمار بمبلغ أقل من 90 مليون يورو.

لعب نيمار 19 مباراة فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2021-2022 بسبب مشكلات بدنية نتيجة الإصابات المتكررة، إذ غاب عن 35% من مباريات الفريق.

بحسب يومية “Sport” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان سأم من وضعية نيمار وتكرار إصاباته، ونتيجة لذلك فإن النادي لا يمانع بيع اللاعب لكن بشروط محددة.



وسجل نيمار 11 هدفًا في المسابقة الفرنسية رفقة سان جيرمان إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، فيما فشل في زيارة الشباك بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نيمار (30 عامًا) إلى قائمة كبيرة من زملائه الذين قد يغادروا باريس هذا الصيف، ومنهم أنخيل دي ماريا وليفين كورزاوا وجوليان دراكسلر و لياندرو باريديس.