المرأه قبل العيد.. استخدمي زيت الخوخ للحصول على بشرة موحدة اللون!

يعتبر زيت الخوخ من الزيوت المفيدة لصحة البشرة ن وهو غني بالفيتامينات والمعادن ويستخدم في مستحضرات التجميل لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد. يحمي زيت الخوخ البشرة الدهنية من حب الشباب والالتهابات ، كما أنه يقضى على ترهلات البشرة ويقوم بشدها، ويقضي على البقع الداكنة ، ويحسن من نسيج البشرة ، كما أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس ، ويرطبها ، ويعمل على تنظيف البشرة وينقيها من الشوائب والدهون التي تسبب البثور وحب الشباب . كما يعمل زيت الخوخ على تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويساعد أيضا على تنعيمها .