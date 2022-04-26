أراوخو يجدد عقده مع برشلونة حتّى 2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني الثلاثاء 26 أبريل عن تجديد عقد مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو (23 عامًا) إلى صيفية عام 2026 في بيان رسمي.

كان من المفترض أن ينتهي عقد أراوخو بنهاية الموسم المقبل 2022-2023، لكن النادي الكاتالوني نجح في تجديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية.

بموجب العقد الجديد بين أراوخو وبرشلونة، سيتخطى البند الجزائي مبلغ مليار يورو، لينضم إلى اللاعبين ذوي البنود الجزائية العملاقة في النادي

ويمتلك برشلونة 4 لاعبين لديهم بنودًا جزائية ضخمة تقترب من أو تخطت مليار يورو، وهم بيدري وأنسو فاتي وفيران توريس وأنضم لهم أراوخو

وفد أراوخو إلى برشلونة صيف 2018 قادمًا من بوسطن الأوروغوياني مقابل مليوني يورو، وشارك هذا الموسم في 39 مباراة وسجل 4 أهداف.



وارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين بعد تعثر مفاوضات اللاعب مع النادي للتجديد، قبل أن تنجح أخيرًا.