68 مليار دولار “رقمية” تبخرت في 24 ساعة

عواصم – وكالات

فقدت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة نسبة 3.6 % مسجلة خسائر نحو 68.6 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1920.5 مليار دولار، إلى نحو 1851.9 مليار دولار أمس. و تصدرت “بيتكوين” العملات الرقمية الخاسرة ، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعاً بنسبة 4.3 %، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.4 %.

من جهة ثانية وفي إطار الضغوط الأميركية والأوروبية غير المسبوقة على روسيا، تسببت عقوبات جديدة في خسائر باهظة بالعملاق الرقمية ، بقيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبي بوضع شركة “بيتريفر” ومقرها موسكو على قائمة الحظر بشكل خاص ، و وأضافت السلطات الأميركية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة “بيتريفر إي جي”، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تابعة لشركة “بيتريفر” إلى القائمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة ، فيما أجبرت عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة منصة “باينانس” على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الروسي. وبدأت المنصة في اتخاذ “إجراءات تقييدية” ضد المستخدمين والكيانات الروسية، وسيواجه المستخدمون الروس الذين لديهم حسابات بأكثر من 10 آلاف يورو من العملات المشفرة وطأة هذه العقوبات التي تنتهي بإغلاق حساباتهم في غضون 90 يوما.