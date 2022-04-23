أطعمة ومشروبات يجب عليك الحد منها بحثا عن النوم المثالي.. تفاصيل

النوم له طقوس، ولكن هناك عدد من الأطعمة التي يجب التفكير في الحد منها إذا كنت تحاول الحصول على نوم جيد ليلا.

وفي الواقع، يعتبر الكافيين منبهات معروفة.

وتقول NHS إن المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من الكافيين تشمل القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة.

وتقول The Sleep Charity: يمكن أن يتأثر الحصول على ليلة نوم هانئة بما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم.

ومن المعروف أن بعض الأطعمة تعمل على تهدئة المخ وتساعد على تعزيز النوم.

لذا فإن تناول الأشياء المناسبة في المساء هو بالتأكيد جزء من الوصفة لقضاء ليلة سعيدة”.

وتقترح المنظمة على الناس تجنب تناول وجبة دسمة وطعام حار قبل النوم مباشرة.

لأنها قد تؤدي إلى عدم الراحة وعسر الهضم.

وتقول: “لا تتناول الكربوهيدرات العالية المعالجة (الخبز والمعكرونة والأرز).

التي تسبب اضطرابات الطاقة والأطعمة الدهنية لأن إنتاج الأحماض المحفز في المعدة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم.

وتذكر أن الإفراط في تناول الطعام يجعلك تشعر بالنعاس”.

وهناك أيضا بعض “المنشطات” التي يجب تجنبها.

وتقول: “حتى لو كنت تعلم تجنب القهوة والشاي القوي، فقد تخرب نومك بمصادر أكثر خطورة من الكافيين، مثل الشوكولاتة”.

وفي الواقع، تقول NHS: “لا يوجد قدر صحيح من النوم يجب أن يحصل عليه الجميع.

النوم عملية طبيعية لا تخضع مباشرة لسيطرتنا. أجسادنا تأخذ ما تحتاجه.

وعلى المدى القصير، ستعمل أجسامنا على ضبط نوع ونوعية النوم للتأكد من بقائنا بصحة جيدة”.