صحة و عافية

فوائد مذهلة لماء المخلل..تعرف عليها!

فرناس حفظيaccess_time21 / رمضان / 1443 هـ      22 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ذكر موقع هيلث لاين الطبي أن هناك عدة فوائد طبية وصحية لتناول ماء المخلل، ومنها تخفيف حدة التشنجات ، فهي تقلل التعرض للتشجنات العضلية .

كما يعمل ماء المخل على ترطيب الجسم وذلك لاحتواءه على كمية ممتازة من الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على ترطيب الجسم ، كما أنه يمنع التهابات العضلات ، ويحمي من السموم لانه يحتوي على فيتامين سي و إي وهذه الفيتامينات تلعب دورا هاما لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي ، وتعمل على حماية الجسم من السموم.

ويحتوي ماء المخلل على نسبة عالية من الخل ، والذي يساعد على إنقاص الوزن مع تناوله بشكل دائم، فهناك دراسة يابانية كشفت أن تناول ما يقارب 12 جراما من الخل  في طعامك يحفز جسمك على إنقاص الوزن ، ليس هذا فهذا فحسب فتساهم ماء المخلل في التحكم بمستوى السكر في الدم

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *