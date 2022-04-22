صحة و عافية فوائد مذهلة لماء المخلل..تعرف عليها!

ذكر موقع هيلث لاين الطبي أن هناك عدة فوائد طبية وصحية لتناول ماء المخلل، ومنها تخفيف حدة التشنجات ، فهي تقلل التعرض للتشجنات العضلية . كما يعمل ماء المخل على ترطيب الجسم وذلك لاحتواءه على كمية ممتازة من الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على ترطيب الجسم ، كما أنه يمنع التهابات العضلات ، ويحمي من السموم لانه يحتوي على فيتامين سي و إي وهذه الفيتامينات تلعب دورا هاما لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي ، وتعمل على حماية الجسم من السموم. ويحتوي ماء المخلل على نسبة عالية من الخل ، والذي يساعد على إنقاص الوزن مع تناوله بشكل دائم، فهناك دراسة يابانية كشفت أن تناول ما يقارب 12 جراما من الخل في طعامك يحفز جسمك على إنقاص الوزن ، ليس هذا فهذا فحسب فتساهم ماء المخلل في التحكم بمستوى السكر في الدم