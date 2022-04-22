“دبس الخروب” يقي من أمراض القلب ويحسن مستويات السكر في الدم!

يعد دبس الخروب من الإضافات اللذيذة التي توضع على الطعام ، فهو يتميز بمذاقه اللاذع ولونه الأسود الداكن واحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم ومن اهم فوائده :
1/ مصدر للطاقة
يلعب دبس الخروب دورا هاما في الشعور بالحيوية والنشاط ، وذلك يعود إلى محتواه الجيد من الكربوهيدرات، التي يعتمد عليها الجسم للحصول على الطاقة.
2/ تقوية العظام
تصبح عظام الجسم أكثر قوة عند تناول الأطعمة المضاف إليها دبس الخروب، لأن ملعقة كبيرة منه توفر 4% من الاحتياج اليومي لمعدن الكالسيوم.
3/ ضبط السكر
يساعد دبس الخروب على تحسين مستويات السكر في الدم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم ، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البنكرياس، ما يجعله أكثر قدرة على نتاج هرمون الإنسولين بشكل متوازن.
4/ الوقاية من أمراض القلب
يوفر دبس الخروب حماية ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، خاصة تصلب الشرايين، لأنه يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الدم وزيادة الكوليسترول الجيد.