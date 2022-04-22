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“دبس الخروب” يقي من أمراض القلب ويحسن مستويات السكر في الدم!

فرناس حفظيaccess_time21 / رمضان / 1443 هـ      22 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد دبس الخروب من الإضافات اللذيذة التي توضع على الطعام ، فهو يتميز بمذاقه اللاذع ولونه الأسود الداكن واحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم ومن اهم فوائده :

1/ مصدر للطاقة

يلعب دبس الخروب دورا هاما في الشعور بالحيوية والنشاط ، وذلك يعود إلى محتواه الجيد من الكربوهيدرات، التي يعتمد عليها  الجسم للحصول على الطاقة.

2/ تقوية العظام

تصبح عظام الجسم أكثر قوة عند تناول الأطعمة المضاف إليها دبس الخروب، لأن ملعقة كبيرة منه توفر 4% من الاحتياج اليومي لمعدن الكالسيوم.

3/ ضبط السكر

يساعد دبس الخروب على تحسين مستويات السكر في الدم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم ، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البنكرياس، ما يجعله أكثر قدرة على نتاج هرمون الإنسولين بشكل متوازن.

4/ الوقاية من أمراض القلب

يوفر دبس الخروب حماية ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، خاصة تصلب الشرايين، لأنه يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الدم وزيادة الكوليسترول الجيد.

vernas hefzy

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