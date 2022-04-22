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تعرف على الفوائد السحرية لزيت “التين الشوكي” لبشرتك وشعرك!

فرناس حفظيaccess_time21 / رمضان / 1443 هـ      22 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي زيت التين الشوكي على أنواع عديدة من الأحماض الدهنية والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه غني بفيتامينات وخاصة فيتامين إي ، حيث يستخدم في العديد من الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر ومن أبرز فوائده:

1/ يكافح زيت التين الشوكي الشيخوخة ويؤخر ظهور التجاعيد ويزيل الخطوط الدقيقة من الوجه لأنه غني بمضادات الأكسدة ، كما يعمل على إزالة الخطوط الرفيعة .

2/ يمنح الوجه نضارة وإشراق.

3/ يرطب البشرة بشكل فعال ويحميها من الجفاف لانه يحتوي على فيتوستيرول وفوسفوليبيد التي توفر تغذية عميقة ورطوبة دائمة للجلد.

4/ يغذي البشرة ويجدد الخلايا .

5/ يعالج حب الشباب.

6/ يمنع تشكل الهالات السوداء.

7/ يعمل على ترطيب فروة الرأس.

8/ يعزز نمو الشعر ويخفف من تساقطه.

9/ يعالج تهيج فروة الرأس.

 

vernas hefzy

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