تعرف على الفوائد السحرية لزيت “التين الشوكي” لبشرتك وشعرك!

يحتوي زيت التين الشوكي على أنواع عديدة من الأحماض الدهنية والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه غني بفيتامينات وخاصة فيتامين إي ، حيث يستخدم في العديد من الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر ومن أبرز فوائده:
1/ يكافح زيت التين الشوكي الشيخوخة ويؤخر ظهور التجاعيد ويزيل الخطوط الدقيقة من الوجه لأنه غني بمضادات الأكسدة ، كما يعمل على إزالة الخطوط الرفيعة .
2/ يمنح الوجه نضارة وإشراق.
3/ يرطب البشرة بشكل فعال ويحميها من الجفاف لانه يحتوي على فيتوستيرول وفوسفوليبيد التي توفر تغذية عميقة ورطوبة دائمة للجلد.
4/ يغذي البشرة ويجدد الخلايا .
5/ يعالج حب الشباب.
6/ يمنع تشكل الهالات السوداء.
7/ يعمل على ترطيب فروة الرأس.
8/ يعزز نمو الشعر ويخفف من تساقطه.
9/ يعالج تهيج فروة الرأس.