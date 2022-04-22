صحة و عافية “البامية الويكا” من أفضل الأطعمة لمرضى السكري و ضغط الدم والقلب!

تحتوي البامية الويكا على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وتعد أفضل طرق الطهي الصحية للبامية، والتي تساعد الجسم في الحصول على كافة العناصر التي تفيد الجسم والبشرة والشعر ومن أبرزها: 1/ تحتوي على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك المفيد في المراحل الأولى للحوامل ، حيث أنها تحمي الطفل من الإصابة بالتشوهات. 2/ تعد البامية الويكا من أفضل الأطعمة لمرضى السكر ، فهي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم. 3/ تساعد البامية على ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم . 4/ تحافظ البامية الويكا على صحة القلب والأوعية الدموية وتحميه من تصلب الشرايين. 5/ كما تساعد البامية الويكا على فقدان الوزن.