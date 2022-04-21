الإقتصاد

وزير المالية يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية أبرز الجوانب الاقتصادية

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1443 هـ      21 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أمس الأربعاء افتراضيًا، وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لمواجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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