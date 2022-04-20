حلويات رمضان.. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة

البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة جداً ويمكن تحضيرها الأن مع حشوة التشيز كيك الكريمية

المقادير اللازمة

كوب سميد ناعم

نصف كوب زبادي

كوب بسكويت مطحون ناعم

سمن مذوب

200 جرام جبن كريمي

200 جرام كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة نشا

2 حبة بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سكر

طريقة العمل

يقلب السميد مع الزبادي والسمن المذوب

يقلب البسكويت مع قليل من السمن المذوب

يخفق الكريمة والجبن والنشا والبيض والفانيليا والسكر معا

نحضر صواني الكب كيك

نضع ورق كب كيك بها

يوضع طبقة من البسكويت

ثم خليط الجبن

ثم تغطي بخليط البسبوسة

تخبز بالفرن حتي تمام النضج

ثم تخرج وتسقي بالشربات

تترك لتبرد ثم تقدم