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حلويات رمضان.. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة

نيفين عباسaccess_time19 / رمضان / 1443 هـ      20 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة جداً ويمكن تحضيرها الأن مع حشوة التشيز كيك الكريمية

المقادير اللازمة
كوب سميد ناعم
نصف كوب زبادي
كوب بسكويت مطحون ناعم
سمن مذوب
200 جرام جبن كريمي
200 جرام كريمة خفق
2 ملعقة كبيرة نشا
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب سكر

طريقة العمل
يقلب السميد مع الزبادي والسمن المذوب
يقلب البسكويت مع قليل من السمن المذوب
يخفق الكريمة والجبن والنشا والبيض والفانيليا والسكر معا
نحضر صواني الكب كيك
نضع ورق كب كيك بها
يوضع طبقة من البسكويت
ثم خليط الجبن
ثم تغطي بخليط البسبوسة
تخبز بالفرن حتي تمام النضج
ثم تخرج وتسقي بالشربات
تترك لتبرد ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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