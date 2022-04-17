90 مليار ريال استثمارات الصناعات الغذائية

جدة – البلاد

تصدر نشاط صناعة المنتجات الغذائية إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022 بنحو 46 ترخيصا.

ووفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جاء نشاط “صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى” في المركز الثاني بنحو 36 ترخيصا، ثم نشاط “صنع المواد والمنتجات الكيميائية” بنحو 26 ترخيصا.

ووصل عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021، إلى 10293 مصنعا برأس مال يقدر بـ1.33 تريليون ريال، تقودها المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن المشكلة.

وتتصدر المصانع الوطنية المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار بأكثر من 85 % تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8% ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.3 %. وتجاوز حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في 90 مليار ريال، تسهم في توفير أكثر من 93.79 ألف وظيفة.

وبحسب بيانات الوزارة بلغ حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة 90.385 مليار ريال وهو ما يشكل 7 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ، وتمثل مصانع المنتجات الغذائية نحو 12 %من إجمالي عدد المصانع في المملكة، يتصدرها نشاط حفظ وتجهيز الفاكهة والخضراوات.

ويتمتع القطاع الصناعي بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة، ولا سيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها. كما يتمتع القطاع بإمكانات كبيرة أسهمت وبشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية.

وتولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خاصة لقطاع الأغذية، وتعزيز لاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي.